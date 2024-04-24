Меню
Кто поет песню «Прекрасное далеко» в фильме «Сто лет тому вперед»?

Олег Скрынько 24 апреля 2024 Дата обновления: 24 апреля 2024
Наш ответ:

В фантастическом фильме «Сто лет тому вперед», который вышел в прокат 18 апреля 2024 года, знаменитая песня «Прекрасное далеко» звучит в исполнении Виктории Соломахиной. Она прославилась как участница 11-го сезона шоу «Голос». Данная версия трека была записана вместе с оркестром современной музыки OpensoundOrchestra. Продюсером выступил Антон Беляев. Автором саундтрека к фильму является композитор Игорь Вдовин.

Оригинальная песня «Прекрасное далеко» представляет собой стихи поэта Юрия Энтина и музыку композитора Евгения Крылатова. Впервые эта композиция прозвучала в фильме «Гостья из будущего», который вышел в 1985 году. В оригинальной версии поет Татьяна Дасковская. По словам Крылатова, «это призыв, молитва, мольба о детях, чтобы они жили лучше, чем мы». Песня стала музыкальным воплощением мира Алисы Селезневой, которая является одной из главных героинь литературного цикла писателя-фантаста Кира Булычева. «Сто лет тому вперед» — одна из повестей этого цикла.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед приключения, семейный, фантастика
2024, Россия
7.0
