Кто поет песню «Крепкий орешек»?

«Крепкий орешек» — серия кинобоевиков, начало которой положил одноименный фильм 1988 года. В оригинале эта франшиза называется Die Hard, что трудно буквально перевести на русский. «Die» значит «умирать», а «hard» — «жесткий», «крепкий», «твердый». В разных странах эту фразу перевели по-разному (например, «Живучий», «Только через мой труп», «Неубиваемый», «Умри как мужчина» и т.д.). Российские прокатчики решили взять фразу «крепкий орешек», которая восходит к фразеологизму «Крепкий орешек — сразу не раскусишь». Данное выражение бытует в повседневном языке. Также существует минимум две поп-песни, в которых фигурирует данное словосочетание: «Крепкий орешек» в исполнении Юлии Михальчик и «Крепкие орешки» в исполнении Потапа и Насти Каменских.
