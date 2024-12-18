Кто поет песню «Крепкий орешек»?

Меню
Олег Скрынько 18 декабря 2024 Дата обновления: 18 декабря 2024
Наш ответ:

«Крепкий орешек» — серия кинобоевиков, начало которой положил одноименный фильм 1988 года. В оригинале эта франшиза называется Die Hard, что трудно буквально перевести на русский. «Die» значит «умирать», а «hard» — «жесткий», «крепкий», «твердый». В разных странах эту фразу перевели по-разному (например, «Живучий», «Только через мой труп», «Неубиваемый», «Умри как мужчина» и т.д.). Российские прокатчики решили взять фразу «крепкий орешек», которая восходит к фразеологизму «Крепкий орешек — сразу не раскусишь». Данное выражение бытует в повседневном языке. Также существует минимум две поп-песни, в которых фигурирует данное словосочетание: «Крепкий орешек» в исполнении Юлии Михальчик и «Крепкие орешки» в исполнении Потапа и Насти Каменских.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крепкий орешек
Крепкий орешек триллер, криминал, боевик
1988, США
8.0
