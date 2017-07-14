Кто поет песни в фильме «Жестокий романс»?

Наш ответ:

«Жестокий романс» — советский художественный фильм режиссёра Эльдара Рязанова, снятый в 1984 году и ставший актерским дебютом для Ларисы Гузеевой; хотя со своей ролью Гузеева справилась блестяще, продемонстрировать свой вокал ей не довелось – за Гузееву в фильме «Жестокий романс» поет Валентина Пономарева, советская и российская певица, исполнительница романсов и джазовая вокалистка. Кроме того, одну из песен в фильме «Жестокий роман» спел Никита Михалков, а в записи музыки принял участие также Ансамбль Цыганской песни Николая Васильева и Оркестр Госкино СССР.

А напоследок я скажу (песня из кинофильма «Жестокий романс»):