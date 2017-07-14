Кто поет песни в фильме «Мэри Поппинс»?

«Мэри Поппинс, до свидания»— телевизионный художественный фильм-мюзикл режиссёра Леонида Квинихидзе 1984 года, подаривший нам множество популярных песен – от «Ветра перемен» до «Тридцать три коровы». Вот список исполнителей, которые поют песни в фильме «Мэри Поппинс»:
Непогода («Изменения в природе происходят год от года») - Павел Смеян, Наталья Ветлицкая (бэк-вокал)
Леди «Совершенство» - Татьяна Воронина
Цветные сны («Всё, что было много лет назад, сны цветные бережно хранят») – Татьяна Воронина
Тридцать три коровы - Павел Смеян
Лев и брадобрей («Жил да был брадобрей, на земле не найти добрей») - Татьяна Воронина и Павел Смеян
Ветер перемен («Кружит Земля, как в детстве карусель, а над Землёй кружат ветра потерь») - Татьяна Воронина и Павел Смеян
