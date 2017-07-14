Кто поет песни в фильме «Красавица и чудовище»?

В новом фильме «Красавица и чудовище» 2017 года с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях песни поют следующие артисты (указаны и те песни, что дублировались в российской версии фильма отечественными исполнителями):
Александр Давыдов - Может мгновение длится вечно
Андрей Бирин - Растает лёд
Анна Гученкова - Чудовище и Белль
Ариана Гранде - Beauty and the Beast
Вадим Мичман - Гастон
Джош Гробан - Evermore
Дмитрий Ермак - Песня толпы
Евгений Вальц - Вы наш гость
Екатерина Лёхина - Ария
Екатерина Лёхина - Чудовище и Белль (Финал)
Селин Дион - How Does a Moment Last Forever
Эрнест Бореко - Солнечный свет
Юлия Довганишина - Белль
Юлия Довганишина - Есть что-то в нём
Юлия Довганишина - Париж моего детства
