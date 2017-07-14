Меню
Кто поет песни в фильме «Красавица и чудовище»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В новом фильме «Красавица и чудовище» 2017 года с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях песни поют следующие артисты (указаны и те песни, что дублировались в российской версии фильма отечественными исполнителями):

Александр Давыдов - Может мгновение длится вечно

Андрей Бирин - Растает лёд

Анна Гученкова - Чудовище и Белль

Ариана Гранде - Beauty and the Beast

Вадим Мичман - Гастон

Джош Гробан - Evermore

Дмитрий Ермак - Песня толпы

Евгений Вальц - Вы наш гость

Екатерина Лёхина - Ария

Екатерина Лёхина - Чудовище и Белль (Финал)

Селин Дион - How Does a Moment Last Forever

Эрнест Бореко - Солнечный свет

Юлия Довганишина - Белль

Юлия Довганишина - Есть что-то в нём

Юлия Довганишина - Париж моего детства

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красавица и чудовище
Красавица и чудовище фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.0
