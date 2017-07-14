Кто поет песни в фильме «Карнавал» за Муравьеву?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Карнавал» — советский художественный фильм 1981 года режиссёра Татьяны Лиозновой, подаривший нам не только одну из самых известных ролей Ирины Муравьевой, но и знаменитую песню «Позвони мне, позвони»; в самом фильме эту и другие песни за Муравьеву поет Жанна Рождественская. Хотя и сама Ирина Муравьева умела прилично петь, Лиознова хотела, чтобы вокал был более профессиональным. Хотя Муравьевой в целом понравилось исполнение Рождественской, она всё же была недовольна, что ей не дали спеть своим голосом, и поэтому в 1983 году, после выхода фильма на экран, фирма «Мелодия» выпустила гибкую грампластинку «миньон» со шлягером «Позвони мне, позвони…» в исполнении Муравьевой.

Карнавал

1981, СССР

Карнавал
Карнавал комедия, мюзикл
1981, СССР
7.0
Владимир Нестеров 11 августа 2019, 12:43
Ну и в итоге ,кто же пел песни в фильме "Карнавал" ,в частности : "Спасибо жизнь" ?
11 августа 2019, 12:43 Ответить
Владимир Нестеров 11 августа 2019, 12:44
Жанна Рождественская ,во всех фильмах?
11 августа 2019, 12:44 Ответить
