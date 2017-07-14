Кто поет песни в фильме «Битва за Севастополь»?

Наш ответ:

«Битва за Севастополь» — российско-украинский полнометражный военный драматический историко-биографический художественный фильм режиссёра Сергея Мокрицкого, снятый в 2015 году. Официальный саундтрек к фильму «Битва за Севастополь» написал и исполнил «Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины».

Официальной песней стала перезаписанная песня «Кукушка» группы «Кино» которую спела Полина Гагарина. Также на песню есть официальный видео клип, в котором нет кадров с самой певицей — только нарезка из фильма.

В фильме прозвучала песня «Обійми» (рус. Обними) в исполнении украинской группы «Океан Ельзи».