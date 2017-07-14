Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песни в фильме «Битва за Севастополь»?

Кто поет песни в фильме «Битва за Севастополь»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Битва за Севастополь» — российско-украинский полнометражный военный драматический историко-биографический художественный фильм режиссёра Сергея Мокрицкого, снятый в 2015 году. Официальный саундтрек к фильму «Битва за Севастополь» написал и исполнил «Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины».

Официальной песней стала перезаписанная песня «Кукушка» группы «Кино» которую спела Полина Гагарина. Также на песню есть официальный видео клип, в котором нет кадров с самой певицей — только нарезка из фильма.

В фильме прозвучала песня «Обійми» (рус. Обними) в исполнении украинской группы «Океан Ельзи».

Теги: песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»? Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»? В каких фильмах играют песни Imagine Dragons? Из какого фильма песня «Вечная любовь»? В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва за Севастополь
Битва за Севастополь военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше