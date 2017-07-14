Кто поет песни в фильме «Белорусский вокзал»?

«Белорусский вокзал» — советский художественный фильм 1970 года режиссёра Андрея Смирнова, знакомый зрителям еще и культовой песней «Нам нужна одна победа», которая была записана специально для фильма Булатом Окуджавой. В самом фильме «Белорусский вокзал» песню поет Нина Ургант. Позднее актриса признавалась, что режиссер Андрей Смирнов лично настоял на именно ее исполнении этой песни – для большей достоверности.
Евгений Леонов о песне из к/ф «Белорусский вокзал»:
Нина Ургант поет «Десятый наш десантный батальон» в фильме:
