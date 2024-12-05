Меню
Кто поет песни в "Бременских музыкантах"?

Олег Скрынько 5 декабря 2024 Дата обновления: 5 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме "Бременские музыканты" (2024) музыкальное сопровождение разработали Максим Фадеев и Геннадий Гладков. В проекте использованы как новые композиции, так и переработанные песни из оригинального мультфильма. Фильм отличает современное звучание, а для разбойников даже добавлен рэп-элемент. Песни исполняли Георгий Табуркин (он переозвучил Мирона Проворова, сыгравшего Трубадура в детстве), Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачёва и другие звезды, сыгравшие в этой доброй сказке.

В фильме переосмыслена классическая история о бродячей рок-группе, состоящей из людей и животных, которые отправляются на музыкальный фестиваль, чтобы завоевать признание. Картина полюбилась зрителям т получила положительные отзывы в прессе.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бременские музыканты
Бременские музыканты приключения, комедия, семейный
2023, Россия
6.0
