Кто поет песни в "Бременских музыкантах"?

Наш ответ:

В фильме "Бременские музыканты" (2024) музыкальное сопровождение разработали Максим Фадеев и Геннадий Гладков. В проекте использованы как новые композиции, так и переработанные песни из оригинального мультфильма. Фильм отличает современное звучание, а для разбойников даже добавлен рэп-элемент. Песни исполняли Георгий Табуркин (он переозвучил Мирона Проворова, сыгравшего Трубадура в детстве), Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачёва и другие звезды, сыгравшие в этой доброй сказке.



В фильме переосмыслена классическая история о бродячей рок-группе, состоящей из людей и животных, которые отправляются на музыкальный фестиваль, чтобы завоевать признание. Картина полюбилась зрителям т получила положительные отзывы в прессе.