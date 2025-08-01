Меню
Кто пел в фильме «Плагиатор»?

Олег Скрынько 1 августа 2025 Дата обновления: 1 августа 2025
Наш ответ:

«Плагиатор» — российская фэнтезийная комедия о музыке, вышедшая в прокат 10 июля 2025 года. По сюжету главный герой в лице 30-летнего музыканта Егора, у которого не ладится карьера, обнаруживает в своем шкафу портал в 1991 год. Парень решает использовать эту аномалию, чтобы добиться успеха — он начинает исполнять мегахиты разных лет, выдавая их за свои. Так, в фильме звучат песни Леонида Агутина, Григория Лепса, Татьяны Булановой, Михаила Круга, Владимира Преснякова и других именитых артистов. Каверы этих композиций в фильме звучат в исполнении Романа Евдокимова, сыгравшего Егора. Кроме того, лидер группы Therr Maitz Антон Беляев специально для «Плагиатора» написал песню «Я буду там».

Плагиатор
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
7.0
