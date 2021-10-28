Кто пел на русском в фильме Гая Ричи «Аладдин» 2019-го?

В записи русскоязычной версии песен принимали участие Алексей Чумаков (Джинн), Дмитрий Воронин (Аладдин) и Ксения Рассомахина (Жасмин). Стихи к песням на русском языке написали Елена Ставрогина и Сергей Пасов на музыку Алана Менкена. Помимо композиций, уже знакомых зрителям по мультфильму 1992 года, Алан Менкен в соавторстве с Бенджем Пасеком и Джастином Полом написали новую песню Speechless для Жасмин. В российском переводе композиция называется «Смелой».
Кроме того, во время финальных титров песня «Волшебный мир» прозвучала в исполнении российской певицы Юлианны Карауловой и британского певца ZAYN. Она была записана специально для проката «Аладдина» в России.
