Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто пел на русском в фильме Гая Ричи «Аладдин» 2019-го?

Кто пел на русском в фильме Гая Ричи «Аладдин» 2019-го?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

В записи русскоязычной версии песен принимали участие Алексей Чумаков (Джинн), Дмитрий Воронин (Аладдин) и Ксения Рассомахина (Жасмин). Стихи к песням на русском языке написали Елена Ставрогина и Сергей Пасов на музыку Алана Менкена. Помимо композиций, уже знакомых зрителям по мультфильму 1992 года, Алан Менкен в соавторстве с Бенджем Пасеком и Джастином Полом написали новую песню Speechless для Жасмин. В российском переводе композиция называется «Смелой».

Кроме того, во время финальных титров песня «Волшебный мир» прозвучала в исполнении российской певицы Юлианны Карауловой и британского певца ZAYN. Она была записана специально для проката «Аладдина» в России.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Аладдин
Аладдин приключения, мюзикл
2019, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше