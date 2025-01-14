Кто озвучивал верблюда в фильме «Финист: Первый богатырь»?

«Финист: Первый богатырь» — российский сказочный блокбастер, вышедший в прокат 1 января 2025 года. Фильм является спин-оффом франшизы «Последний богатырь» и повествует о приключениях легендарного витязя Финиста, который также известен как Ясный сокол. По сюжету он покидает Белогорье и отправляется вместе со своим оруженосцем Мелехой и Бабой-ягой на Восток. В ходе этого приключения герои встречаются в говорящим верблюдом Джамалом, который на самом деле является заколдованным красавцем. Озвучил Джамала Павел Прилучный, тогда как в фильме животное сыграл верблюд по имени Гордый, проживающий на ферме северных оленей в селе Агро-Пустынь под Рязанью.
Авторизация по e-mail