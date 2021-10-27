Кто озвучивал Сухорукова в «Брате»?

Киллера Виктора Багрова, персонажа, сыгранного Виктором Сухоруковым, в обеих частях фильма «Брат» озвучивает актер Алексей Полуян. В первой части его также можно увидеть в небольшой роли киллера, который пытается убить Данилу Багрова, но терпит неудачу и погибает сам. В дальнейшем режиссер «Брата» Алексей Балабанов снимет Полуяна в своих фильмах «Груз 200» и «Морфий».
По словам режиссера, самому Сухорукову очень понравилась работа Полуяна, а сделано так было потому, что голос Полуяна показался Балабанову более подходящим.
Авторизация по e-mail