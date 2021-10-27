Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал Сухорукова в «Брате»?

Кто озвучивал Сухорукова в «Брате»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Киллера Виктора Багрова, персонажа, сыгранного Виктором Сухоруковым, в обеих частях фильма «Брат» озвучивает актер Алексей Полуян. В первой части его также можно увидеть в небольшой роли киллера, который пытается убить Данилу Багрова, но терпит неудачу и погибает сам. В дальнейшем режиссер «Брата» Алексей Балабанов снимет Полуяна в своих фильмах «Груз 200» и «Морфий».

По словам режиссера, самому Сухорукову очень понравилась работа Полуяна, а сделано так было потому, что голос Полуяна показался Балабанову более подходящим.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат 2
Брат 2 боевик, криминал
2000, США / Россия
8.0
Брат
Брат боевик, драма
1997, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше