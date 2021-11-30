Кто озвучивал Шурика в «Кавказской пленнице»?

Меню
Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В «Кавказской пленнице», как и во всех других фильмах о приключениях Шурика, Александр Демьяненко озвучивал персонажа самостоятельно. Однако, как и в предыдущей картине «Операция «Ы», актеру пришлось перекрашивать волосы – из жгучего брюнета он стал не менее ярким блондином. В интервью Демьяненко вспоминал, что в советские годы краска для волос была не слишком хорошего качества и испортила ему волосы. Более того, на коже головы появились болезненные волдыри.

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию», который вышел спустя семь лет после «Кавказской пленницы», актер категорически воспротивился очередному перевоплощению в блондина и снимался со своим натуральным цветом волос.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
