Кто озвучивал Шурика в «Кавказской пленнице»?

Наш ответ:

В «Кавказской пленнице», как и во всех других фильмах о приключениях Шурика, Александр Демьяненко озвучивал персонажа самостоятельно. Однако, как и в предыдущей картине «Операция «Ы», актеру пришлось перекрашивать волосы – из жгучего брюнета он стал не менее ярким блондином. В интервью Демьяненко вспоминал, что в советские годы краска для волос была не слишком хорошего качества и испортила ему волосы. Более того, на коже головы появились болезненные волдыри.