Кто озвучивал Панина в «Жмурках»?

В фильме Алексея Балабанова «Жмурки» персонажа, сыгранного Алексеем Паниным, озвучил российский юморист Юрий Гальцев. При этом голос Панина в картине все равно можно услышать, поскольку он озвучил небольшую роль Лешика, врача-панка, сыгранного Сергеем Глазуновым. Режиссер Алексей Балабанов во многих своих фильмах переозвучивал актеров. Так, например, вместо Виктора Сухорукова в дилогии «Брат» говорит Алексей Полуян, а Леонида Громова в «Грузе 200» дублировал Сергей Маковецкий. По рассказам близких к Балабанову людей, режиссеру нравилась идея, что одну роль могут сыграть два человека: один в кадре, другой на озвучивании.
Он считал, что это дает картине некую дополнительную энергетику.
