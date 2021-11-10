Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал Панина в «Жмурках»?

Кто озвучивал Панина в «Жмурках»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

В фильме Алексея Балабанова «Жмурки» персонажа, сыгранного Алексеем Паниным, озвучил российский юморист Юрий Гальцев. При этом голос Панина в картине все равно можно услышать, поскольку он озвучил небольшую роль Лешика, врача-панка, сыгранного Сергеем Глазуновым. Режиссер Алексей Балабанов во многих своих фильмах переозвучивал актеров. Так, например, вместо Виктора Сухорукова в дилогии «Брат» говорит Алексей Полуян, а Леонида Громова в «Грузе 200» дублировал Сергей Маковецкий. По рассказам близких к Балабанову людей, режиссеру нравилась идея, что одну роль могут сыграть два человека: один в кадре, другой на озвучивании.

Он считал, что это дает картине некую дополнительную энергетику.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жмурки
Жмурки комедия
2005, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше