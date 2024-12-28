Меню
Кто озвучивал на русском героев фильма «Отпуск по обмену»?

Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 28 декабря 2024
Наш ответ:

«Отпуск по обмену» — знаменитый рождественский ромком, премьера которого состоялась в 2006 году. В России фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». По сюжету две одинокие и не знакомые друг с другом девушки с разбитыми сердцами решают обменяться домами на рождественские каникулы. Айрис живет в деревенском домике близ Лондона, а дом Аманды — роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Меняясь домами, героини оказываются в совершенно новой для себя среде. По ходу развития сюжета они заводят новые знакомства и влюбляются. В русскоязычном варианте персонажей озвучивали следующие артисты: Жанна Никонова (Аманда), Марианна Шульц (Айрис), Юрий Брежнев (Грэм), Игорь Тарадайкин (Майлз), Вячеслав Баранов (Артур), Алексей Мясников (Итан), Сергей Бурунов (Джаспер), Ольга Плетнёва (Ханна), Лина Иванова (Мэгги), Владимир Ферапонтов (Норман).

