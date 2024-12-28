Кто озвучивал на русском героев фильма «Отпуск по обмену»?

«Отпуск по обмену» — знаменитый рождественский ромком, премьера которого состоялась в 2006 году. В России фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». По сюжету две одинокие и не знакомые друг с другом девушки с разбитыми сердцами решают обменяться домами на рождественские каникулы. Айрис живет в деревенском домике близ Лондона, а дом Аманды — роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Меняясь домами, героини оказываются в совершенно новой для себя среде. По ходу развития сюжета они заводят новые знакомства и влюбляются. В русскоязычном варианте персонажей озвучивали следующие артисты: Жанна Никонова (Аманда), Марианна Шульц (Айрис), Юрий Брежнев (Грэм), Игорь Тарадайкин (Майлз), Вячеслав Баранов (Артур), Алексей Мясников (Итан), Сергей Бурунов (Джаспер), Ольга Плетнёва (Ханна), Лина Иванова (Мэгги), Владимир Ферапонтов (Норман).
Авторизация по e-mail