Кто озвучивал на русском героев фильма «Отпуск по обмену»?

«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы

Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов

Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись

У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать

«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву

Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу

Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию

«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)

Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов

«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу