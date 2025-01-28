Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал на русском фильм «Муфаса: Король Лев»?

Кто озвучивал на русском фильм «Муфаса: Король Лев»?

Олег Скрынько 28 января 2025 Дата обновления: 28 января 2025
Наш ответ:

«Муфаса: Король Лев» — компьютерный фильм студии Disney, который представляет собой приквел «Короля Льва» (2019) и одноименного мультика 1994 года. В зарубежный прокат «Муфаса» вышел в декабре 2024 года. В российских кинотеатрах картина нелегально появилась позже — была показана версия, рассчитанная на страны СНГ. Персонажей озвучили следующие артисты: Алексей Фицнер (Муфаса), Абик Йексен (вокал Муфасы), Алишер Саттар (Симба), Шах-Мурат Ордабаев (Така), Виктория Павленко (Сараби), Динара Султан (вокал Сараби), Дмитрий Дягилев (молодой Рафики), Jaman T (вокал молодого Рафики), Алишер Егембердиев (Зазу), Маргарита Маркова (Киара), Нурлан Абдуллин (Рафики), Иван Савоськин (Кирос), Байбулат Сандыбеков (вокал Кироса), Роман Хикалов (Пумба), Филипп Волошин (Тимон) и другие.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Муфаса: Король лев
Муфаса: Король лев приключения, анимация, драма
2024, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше