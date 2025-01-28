Кто озвучивал на русском фильм «Муфаса: Король Лев»?

«Муфаса: Король Лев» — компьютерный фильм студии Disney, который представляет собой приквел «Короля Льва» (2019) и одноименного мультика 1994 года. В зарубежный прокат «Муфаса» вышел в декабре 2024 года. В российских кинотеатрах картина нелегально появилась позже — была показана версия, рассчитанная на страны СНГ. Персонажей озвучили следующие артисты: Алексей Фицнер (Муфаса), Абик Йексен (вокал Муфасы), Алишер Саттар (Симба), Шах-Мурат Ордабаев (Така), Виктория Павленко (Сараби), Динара Султан (вокал Сараби), Дмитрий Дягилев (молодой Рафики), Jaman T (вокал молодого Рафики), Алишер Егембердиев (Зазу), Маргарита Маркова (Киара), Нурлан Абдуллин (Рафики), Иван Савоськин (Кирос), Байбулат Сандыбеков (вокал Кироса), Роман Хикалов (Пумба), Филипп Волошин (Тимон) и другие.
