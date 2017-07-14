Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал «Меч короля Артура» на русском?

Кто озвучивал «Меч короля Артура» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи, вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Чарли Ханнэм - король Артур (Arthur) – Михаил Данилюк

Астрид Берже-Фрисби - маг (The Mage) – Мария Иващенко

Джуд Лоу - Вортигерн (Vortigern) – Василий Дахненко

Джимон Хонсу - Бедивер (Bedivere) – Владислав Копп

Эрик Бана - король Утер Пендрагон (Uther) – Всеволод Кузнецов

Крэйг МакГинли - Парцифаль (Percival) – Александр Хошабаев

Том Ву - Джордж (George) – Александр Носков

Аннабелль Уоллис - Мэгги (Maggie) – Ирина Киреева

Джефф Белл - Джон (Mischief John) – Дмитрий Ячевский

Поппи Делевинь - Игрэйна (Igraine) – Алена Фалалеева

Милли Брейди - Катия (Catia) – Элина Фатеева

Джеки Эйнсли - Владычица Озера (Lady of the Lake) – Алена Фалалеева

Теги: озвучка и дубляж
