Кто озвучивал «Меч короля Артура» на русском?

Героев фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи, вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Чарли Ханнэм - король Артур (Arthur) – Михаил Данилюк
Астрид Берже-Фрисби - маг (The Mage) – Мария Иващенко
Джуд Лоу - Вортигерн (Vortigern) – Василий Дахненко
Джимон Хонсу - Бедивер (Bedivere) – Владислав Копп
Эрик Бана - король Утер Пендрагон (Uther) – Всеволод Кузнецов
Крэйг МакГинли - Парцифаль (Percival) – Александр Хошабаев
Том Ву - Джордж (George) – Александр Носков
Аннабелль Уоллис - Мэгги (Maggie) – Ирина Киреева
Джефф Белл - Джон (Mischief John) – Дмитрий Ячевский
Поппи Делевинь - Игрэйна (Igraine) – Алена Фалалеева
Милли Брейди - Катия (Catia) – Элина Фатеева
Джеки Эйнсли - Владычица Озера (Lady of the Lake) – Алена Фалалеева
