Кто озвучивал героев фильма «Дэдпул и Росомаха»?

«Дэдпул и Росомаха» — блокбастер студии Marvel, вышедший в июле 2024 года. Поскольку Disney ныне не сотрудничает с российскими прокатчиками, в кинотеатрах РФ нелегально была показана версия фильма в дубляже, рассчитанным на другие страны СНГ. Ключевых персонажей озвучили Филипп Волошин (Уэйд Уилсон/Дэдпул), Виталий Давыдов (Логан/Росомаха), Александра Кравцова (Кассандра Нова), Анна Логвиненко (Ванесса), Дмитрий Багрянцев (Питер), Татьяна Костюченко (слепая Эл), Лариса Паукова (Электра), Иван Савоськин (Мистер Парадокс), Сергей Уфимцев (Блэйд), Дмитрий Дягилев (Гамбит), София Кизюта (Лора/X-23), Роман Хикалов (Пиро), Никита Коньшин (Джонни Шторм), Илья Садыков (Хэппи Хоган), Виктор Ашанин (Саблезубый), Михаил Кшиштовский (Допиндер) и другие.
