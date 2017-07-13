Кто озвучивал Гэндальфа из «Властелина колец» на русском?

Наш ответ:

Гэндальфа, одного из главных героев трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, сыграл Иэн Маккеллен, а на русском Гэндальфа озвучивал во всех трех частях фильма Рогволд Суховерко.

Также свой голос Рогволд дал известному для многих персонажу - Хагриду и киносерии о Гарри Поттере.

Лично мне актёр запомнился озвучкой боярина Полкана в советском мультфильме «Летучий корабль» (1979).

Кто озвучивал Гендальфа в трилогии Хоббит?

Интересно что Гендальфа во всех частях Хоббита сыграл тот же актёр, то и во Властелине Колец, но озвучил его уже другой актёр дубляжа - Василий Бочкарёв.

Кто ещё озвучивал Гендальфа

В 1978 году вышла анимированная экранизация «Властелин Колец». Голос волшебнику в оригинальной озвучке дал британский актёр Уильям Скуайр

В 1977 году был выпущен мультфильм «Хоббит» по книжкам Толкиена, где Гендальф говорил голосом Джона Хьюстона.