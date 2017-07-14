Кто озвучивал фильмы Гая Ричи про Шерлока Холмса?

В двух фильмах Гая Ричи про Шерлока Холмса 2009 и 2011 года основных героев озвучивали следующие артисты:
Роберт Дауни-младший – Шерлок – Владимир Зайцев
Джуд Лоу – Ватсон – Василий Дахненко
Рэйчел МакАдамс – Ирен Адлер – Рамиля Искандер
Марк Стронг – Лорд Блэквуд - Алексей Рязанцев
Эдди Марсан – инспектор Лестрад - Андрей Казанцев
Джаред Харрис – Мориарти – Никита Прозоровский
Стивен Фрай – Майкрофт Холмс - Алексей Колган
Келли Райлли – Мэри Ватсон - Александра Фатхи
Джеральдин Джеймс – миссис Хадсон - Марина Бакина
