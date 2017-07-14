Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал фильмы Гая Ричи про Шерлока Холмса?

Кто озвучивал фильмы Гая Ричи про Шерлока Холмса?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В двух фильмах Гая Ричи про Шерлока Холмса 2009 и 2011 года основных героев озвучивали следующие артисты:

Роберт Дауни-младший – Шерлок – Владимир Зайцев

Джуд Лоу – Ватсон – Василий Дахненко

Рэйчел МакАдамс – Ирен Адлер – Рамиля Искандер

Марк Стронг – Лорд Блэквуд - Алексей Рязанцев

Эдди Марсан – инспектор Лестрад - Андрей Казанцев

Джаред Харрис – Мориарти – Никита Прозоровский

Стивен Фрай – Майкрофт Холмс - Алексей Колган

Келли Райлли – Мэри Ватсон - Александра Фатхи

Джеральдин Джеймс – миссис Хадсон - Марина Бакина

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней приключения, криминал
2011, США
7.0
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
7.0
