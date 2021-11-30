Кто озвучивал фильм «Девчата»?

Все актеры, занятые в фильме «Девчата», озвучивали своих персонажей самостоятельно. Кстати, кастинг в легендарную картину был непростой – только на роль Тоси претендовали такие звезды советского кино, как Екатерина Савинова, Валентина Малявина, Наталья Кустинская. Последняя, будучи на тот момент женой режиссера Юрия Чулюкина, надеялась, что роль достанется ей. Однако Чулюкин не видел в роковой красавице Кустинской юную и наивную героиню, поэтому после долгих поисков утвердил на роль Надежду Румянцеву.
По слухам, узнав об этом, Кустинская серьезно обиделась на мужа и, хотя он предлагал ей сыграть в «Девчатах» куда более подходящую ей роль Анфисы, отказалась от участия в съемках.
