Кто озвучивал Барбару Брыльску в «Иронии судьбы или с легким паром»?

Наш ответ:

В культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» роль Нади сыграла польская актриса Барбара Брыльска. Несмотря на то, что она хорошо говорила по-русски, ее польский акцент не позволил оставить оригинальные реплики в фильме. По этой причине режиссер Эльдар Рязанов пригласил для озвучивания героини актрису Валентину Талызину, которая также исполнила небольшую роль подружки Нади — школьной учительницы Вали. Интересно, что голос героини и ее подруги звучат одинаково, поскольку обе говорили голосом Талызиной.

Музыкальное оформление также добавило глубины образу Нади. Все песни, исполняемые героиней в фильме, записала Алла Пугачева, которая в то время была восходящей звездой советской эстрады.

Со временем между Барбарой Брыльской и Валентиной Талызиной возникли личные разногласия, что привело к отказу Талызиной озвучивать Брыльску во второй части фильма. Тем не менее, их совместная работа в первой картине остается одним из ярчайших примеров успеха советского кинематографа. Голос Талызиной и талант Брыльской сделали Надю любимым персонажем для многих поколений зрителей.