Кто озвучивал «Аватара» на русском?

Героев фильма «Аватар» от Джеймса Кэмерона, вышедшего в 2009 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Сэм Уортингтон - Джейк Салли (озвучил Александр Ноткин)
Сигурни Уивер - доктор Грэйс Огустин (озвучила Елена Шульман)
Стивен Лэнг - полковник Майлз Куоритч (озвучил Валерий Соловьев)
Мишель Родригес - пилот Труди Чакон (озвучила Светлана Кузнецова)
Джованни Рибизи - администратор Паркер Селфридж (озвучил Олег Алмазов)
Джоэль Мур - учёный Норм Спеллман (озвучил Александр Майоров)
Дилип Рао - доктор Макс Пател (озвучил Сергей Щипицын)
Зои Салдана - Нейтири (озвучила Мария Цветкова-Овсянникова)
Си Си Эйч Паундер - Мо’ат, мать Нейтири (озвучила Регина Щукина)
Лаз Алонсо - Тсу’тей (озвучил Эрнест Тимерханов)
