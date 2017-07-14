Кто озвучивал «300 спартанцев» на русском?

Героев фильма «300 спартанцев», вышедшего в 2007 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Джерард Батлер - царь спартанцев Леонид (дублирует Владимир Антоник)
Лина Хиди - царица Горго (жена Леонида) (Татьяна Шитова)
Дэвид Венхэм - рассказчик и спартанский солдат Дилий (Всеволод Кузнецов)
Винсент Риган - капитан Артемий (друг Леонида) (Александр Груздев)
Родриго Санторо - царь персов Ксеркс (Виктор Бохон)
Доминик Уэст - коррумпированный спартанский политик Ферон (Юрий Деркач)
Том Уисдом - старший сын капитана Артемия Астин (Михаил Тихонов)
Майкл Фассбендер - спартанский солдат Стелиос (Сергей Бурунов)
Авторизация по e-mail