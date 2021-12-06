Кто озвучивает Венома на русском?

Меню
Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Эдди Брока/Венома в российском прокате дублировал Илья Исаев. Его можно смело назвать официальным голосом Тома Харди в России – он озвучивал английского актера в целом ряде фильмов и сериалов. Помимо «Венома» (2018), это «Самый пьяный округ в мире» (2012), «Легенда» (2015), «Табу» (2017) и другие. Голосом Ильи Исаева в России говорят персонажи не только Тома Харди, но и Майкла Фассбендера, Джереми Реннера, Бенедикта Камбербэтча.

Деятельность Ильи не ограничивается озвучкой фильмов, сериалов и видеоигр – актер играет в кино и театре, в 2018 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Том Харди
Том Харди
Tom Hardy
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Илья Исаев
Ilya Isayev

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Веном
Веном фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.0
Легенда
Легенда триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.0
Самый пьяный округ в мире
Самый пьяный округ в мире драма, криминал
2012, США
7.0
