Кто озвучивает Венома на русском?

Эдди Брока/Венома в российском прокате дублировал Илья Исаев. Его можно смело назвать официальным голосом Тома Харди в России – он озвучивал английского актера в целом ряде фильмов и сериалов. Помимо «Венома» (2018), это «Самый пьяный округ в мире» (2012), «Легенда» (2015), «Табу» (2017) и другие. Голосом Ильи Исаева в России говорят персонажи не только Тома Харди, но и Майкла Фассбендера, Джереми Реннера, Бенедикта Камбербэтча.
Деятельность Ильи не ограничивается озвучкой фильмов, сериалов и видеоигр – актер играет в кино и театре, в 2018 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».
