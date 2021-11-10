Меню
Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском языке?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Персонажей, сыгранных Томом Харди, в российском дубляже чаще всего озвучивает актер Илья Исаев. Он занимается дублированием голливудского актера с 2012 года, когда озвучил Бэйна – главного антагониста фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и Форреста Бондуранта из ленты «Самый пьяный округ в мире». Над фильмом «Легенда», где Харди сыграл две роли братьев-гангстеров Крэй, Исаев также озвучил обоих персонажей. Для озвучки шепелявого Рональда Крэя ему приходилось все время держать палец во рту. Существуют также знаковые роли Харди, озвученные другими актерами.

Так, например, в фильме «Начало» Харди дублировал Василий Дахненко, в «Рок-н-рольщике» – Сергей Бурунов. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

