Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском языке?

Персонажей, сыгранных Томом Харди, в российском дубляже чаще всего озвучивает актер Илья Исаев. Он занимается дублированием голливудского актера с 2012 года, когда озвучил Бэйна – главного антагониста фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и Форреста Бондуранта из ленты «Самый пьяный округ в мире». Над фильмом «Легенда», где Харди сыграл две роли братьев-гангстеров Крэй, Исаев также озвучил обоих персонажей. Для озвучки шепелявого Рональда Крэя ему приходилось все время держать палец во рту. Существуют также знаковые роли Харди, озвученные другими актерами.
Так, например, в фильме «Начало» Харди дублировал Василий Дахненко, в «Рок-н-рольщике» – Сергей Бурунов.
