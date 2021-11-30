Кто озвучивает сказку «Морозко»?

Меню
Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Практически все актеры, сыгравшие в картине Александра Роу «Морозко», озвучивали своих героев самостоятельно. Исключение составила только Галина Борисова, исполнившая в фильме роль Старичка-Боровичка. Поскольку персонаж был мужской, озвучивать его пригласили народного артиста СССР Михаила Яншина. Кроме того, песню «Кукушечка» за героиню Натальи Седых спела юная Екатерина Матусова – дочь известной в СССР камерной певицы Виктории Ивановой. Катя с ранних лет занималась музыкой, выступала с матерью на радио. К сожалению, судьба молодой исполнительницы сложилась трагически: в 16 лет она перенесла сложную операцию на мозге и стала инвалидом.

Однако песня в ее исполнении до сих пор трогает сердца зрителей «Морозко».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Александр Роу
Александр Роу
Alexander Rou
Галина Борисова
Galina Borisova
Наталья Седых

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морозко
Морозко детский, семейный, сказка
1964, СССР
7.0
