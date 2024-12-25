Кто озвучивает серию фильмов "Ёлки" за кадром?

Меню
Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В фильмах «Ёлки» закадровый голос принадлежит знаменитому актёру Константину Хабенскому. С 2010 года, начиная с первой части фильма, он исполняет эту роль, озвучивая историю с лёгким юмором и харизмой. Этот голос стал неотъемлемой частью франшизы, сопровождая зрителей на протяжении всех первых частей.

Константин Хабенский — актёр театра и кино, который имеет огромный опыт работы в различных жанрах, включая драму и комедию. Он родился 11 января 1972 года и завоевал популярность благодаря ролям в таких проектах, как «Дневной дозор», «Неадекватные люди», а также на сцене Московского Художественного театра. Его голос был настолько ярким и выразительным, что создал свой уникальный след в серии фильмов.

Однако начиная с девятой части франшизы, Хабенского сменил Владимир Ерёмин, который взял на себя роль закадрового рассказчика, что стало значительным изменением для поклонников серии. Хабенский оставил свой след в первых восьми частях, создавая атмосферу праздника и веселья.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Константин Хабенский
Константин Хабенский
Konstantin Khabensky
Владимир Еремин
Vladimir Yeryomin

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Елки 8
Елки 8 комедия
2021, Россия
3.0
Елки Последние
Елки Последние комедия, семейный
2018, Россия
5.0
Елки новые
Елки новые комедия, семейный
2017, Россия
5.0
Ёлки 5
Ёлки 5 комедия, мелодрама
2016, Россия
5.0
Ёлки 1914
Ёлки 1914 комедия
2014, Россия
4.0
Ёлки 3
Ёлки 3 комедия
2013, Россия
6.0
Ёлки 2
Ёлки 2 комедия
2011, Россия
6.0
Ёлки
Ёлки комедия
2010, Россия
6.0
