Кто озвучивает серию фильмов "Ёлки" за кадром?

Наш ответ:

В фильмах «Ёлки» закадровый голос принадлежит знаменитому актёру Константину Хабенскому. С 2010 года, начиная с первой части фильма, он исполняет эту роль, озвучивая историю с лёгким юмором и харизмой. Этот голос стал неотъемлемой частью франшизы, сопровождая зрителей на протяжении всех первых частей.

Константин Хабенский — актёр театра и кино, который имеет огромный опыт работы в различных жанрах, включая драму и комедию. Он родился 11 января 1972 года и завоевал популярность благодаря ролям в таких проектах, как «Дневной дозор», «Неадекватные люди», а также на сцене Московского Художественного театра. Его голос был настолько ярким и выразительным, что создал свой уникальный след в серии фильмов.

Однако начиная с девятой части франшизы, Хабенского сменил Владимир Ерёмин, который взял на себя роль закадрового рассказчика, что стало значительным изменением для поклонников серии. Хабенский оставил свой след в первых восьми частях, создавая атмосферу праздника и веселья.