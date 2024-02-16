Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает щуку в фильму "По щучьему велению"?

Кто озвучивает щуку в фильму "По щучьему велению"?

Олег Скрынько 16 февраля 2024 Дата обновления: 16 февраля 2024
Наш ответ:

В фильме "По щучьему велению" снялись Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков и Валерия Рустамова.
Мила Ершова исполняет роль щуки-волшебницы, которая оборачивается в Василису.
В фильме о шутках судьбы щука может исполнить всего три пожелания, и герой, желающий жениться на царской дочери Анфисе, должен выполнить ряд заданий, включая нахождение скатерти-самобранки, баяна-самоиграна и получение согласия у покойной матери возлюбленной.
Проходя испытания и выполняя задачи, Емеля изменяется, становится отзывчивее и проявляет ответственность за свои действия. Начиная с загадки нелепого желания обменять зиму и лето, которое привело к голоду, он исправляет свои ошибки с помощью магической скатерти-самобранки. Герой проходит через изменения и сентиментальные моменты, становясь более добрым и сознательным к концу фильма, в отличие от своего прежнего «книжного» образа.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

По щучьему велению
По щучьему велению фэнтези, приключения
2023, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше