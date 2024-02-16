Кто озвучивает щуку в фильму "По щучьему велению"?

Наш ответ:

В фильме "По щучьему велению" снялись Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков и Валерия Рустамова.

Мила Ершова исполняет роль щуки-волшебницы, которая оборачивается в Василису.

В фильме о шутках судьбы щука может исполнить всего три пожелания, и герой, желающий жениться на царской дочери Анфисе, должен выполнить ряд заданий, включая нахождение скатерти-самобранки, баяна-самоиграна и получение согласия у покойной матери возлюбленной.

Проходя испытания и выполняя задачи, Емеля изменяется, становится отзывчивее и проявляет ответственность за свои действия. Начиная с загадки нелепого желания обменять зиму и лето, которое привело к голоду, он исправляет свои ошибки с помощью магической скатерти-самобранки. Герой проходит через изменения и сентиментальные моменты, становясь более добрым и сознательным к концу фильма, в отличие от своего прежнего «книжного» образа.