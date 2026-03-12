Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает персонажей в фильме "Домовенок Кузя 2"?

Кто озвучивает персонажей в фильме "Домовенок Кузя 2"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 марта 2026 Дата обновления ответа: 12 марта 2026

«Домовенок Кузя 2» — сиквел нашумевшего фильма, ставшего кассовым хитом в России.

Актеры озвучания

В фильме «Домовенок Кузя 2» персонажей озвучивают звезды российского шоу-бизнеса. Сергей Бурунов подарил голос самому Кузе, а Гарик Харламов — его верному другу Нафане. Интересно, что в этой части появился новый персонаж — домовёнок Тихоня, которого озвучила певица Полина Гагарина. Кстати, она же исполнила для фильма саундтрек.

О чем фильм:

Кузя по-прежнему живёт в квартире Наташи и её семьи, постепенно осваиваясь в человеческом мире и находя общий язык с домочадцами. Баба Яга окончательно переселилась в реальность и теперь старается быть полезной — к удивлению окружающих, она превращается в неожиданную помощницу, хотя её методы всё ещё остаются своеобразными. Всё идёт своим чередом, пока на пороге не появляется загадочная Тихоня — скромная и тихая, но с ней в жизнь героев врывается новая волна магии и опасностей. Оказывается, Кощей не оставил попыток нарушить хрупкое равновесие между мирами, и теперь Кузе, Нафане, Бабе Яге и их друзьям предстоит снова объединиться, чтобы дать отпор тёмным силам и защитить сказочный мир, сохранив его таким же светлым и полным чудес.

Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2 комедия, семейный, фэнтези
2026, Россия
