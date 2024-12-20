Меню
Кто озвучивает на русском персонажей "Моана 2"?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

"Моана 2" - продолжение знаменитого диснеевского мультфильма, который стал хитом американского проката. В России он официально не выходил и демонстрировался в рамках так называемого "параллельного проката". Поэтому, скорее всего, в российских кинотеатрах демонстрируется версия, озвученная в Казахстане местными актерами дубляжа.

В продолжении приключений Моана отправляется в новое путешествие, чтобы спасти свой остров и народ от надвигающейся угрозы. В поисках ответа на древние тайны океана она объединяется с друзьями и встречает новых союзников. Но на этот раз Моане предстоит не только противостоять мощной стихии, но и найти свою истинную силу, которая лежит в её сердечной связи с природой и семьёй. История наполнена яркими моментами, захватывающим экшеном и волшебством южных морей.

Моана 2
