Кто озвучивает Мстителей в фильмах «Марвел» на русском языке?

В фильмах кинематографической вселенной «Марвел» Мстители – это команда супергероев, в основной состав которой входят шесть персонажей: Железный Человек, Халк, Черная вдова, Тор, Капитан Америка и Соколиный Глаз.
В русском дубляже за каждым из актеров закреплен актер озвучания, который не меняется от фильма к фильму.
Роберта Дауни-младшего (Железный человек) озвучивает Владимир Зайцев, Марка Руффало (Халк) – Алексей Мясников, Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) – Татьяна Шитова, Криса Хемсворта (Тор) – Иван Жарков, Криса Эванса (Капитан Америка) – Даниил Эльдаров, а Джереми Реннера (Соколиный Глаз) – Илья Исаев.
