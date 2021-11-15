Кто озвучивает Мстителей в фильмах «Марвел» на русском языке?

Меню
Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

В фильмах кинематографической вселенной «Марвел» Мстители – это команда супергероев, в основной состав которой входят шесть персонажей: Железный Человек, Халк, Черная вдова, Тор, Капитан Америка и Соколиный Глаз.

В русском дубляже за каждым из актеров закреплен актер озвучания, который не меняется от фильма к фильму.

Роберта Дауни-младшего (Железный человек) озвучивает Владимир Зайцев, Марка Руффало (Халк) – Алексей Мясников, Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) – Татьяна Шитова, Криса Хемсворта (Тор) – Иван Жарков, Криса Эванса (Капитан Америка) – Даниил Эльдаров, а Джереми Реннера (Соколиный Глаз) – Илья Исаев.

