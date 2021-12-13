Меню
Кто озвучивает «Майора Грома»?

Елена Королева 13 декабря 2021 Дата обновления: 13 декабря 2021
Наш ответ:

В короткометражке «Майор Гром» (2017), основанной на серии комиксов издательства Bubble Comics, все актеры самостоятельно озвучивали своих персонажей. Такая же ситуация сложилась с полнометражной картиной «Майор Гром: Чумной доктор», которая вышла в 2021 году и была, по сути, перезапуском своей короткометражной предшественницы. При этом у фильма практически полностью изменилась съемочная группа: режиссер, каст, технический персонал. Сценарий полного метра выдержал по меньшей мере тридцать драфтов, значительно отличающихся друг от друга.

Кроме того, создатели изменили историю самого Чумного доктора, а личность актера, сыгравшего эту роль, до последнего держали в строжайшей тайне.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Майор Гром
Майор Гром приключения, фантастика, драма, боевик
2016, Россия
7.0
