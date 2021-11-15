Меню
Кто озвучивает Локи в русском дубляже?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Во всех фильмах кинематографической вселенной «Марвел» персонажа Локи, сыгранного Томом Хиддлстоном, озвучивает актер Александр Гаврилин. На данный момент на его счету шесть полнометражных картин с участием этого супергероя. В 2021 году вышел первый сезон сериала «Локи», действие которого происходит в той же вселенной, а главную роль Локи также сыграл Том Хиддлстон.

На русский язык сериал перевело и озвучило несколько студий, среди которых есть и та, где Локи озвучивает Александр Гаврилин, однако официального дублирования не существует.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.0
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы приключения, боевик
2013, США
7.0
Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
Тор
Тор боевик, приключения, драма
2011, США
7.0
