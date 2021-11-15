Кто озвучивает Локи в русском дубляже?

Во всех фильмах кинематографической вселенной «Марвел» персонажа Локи, сыгранного Томом Хиддлстоном, озвучивает актер Александр Гаврилин. На данный момент на его счету шесть полнометражных картин с участием этого супергероя. В 2021 году вышел первый сезон сериала «Локи», действие которого происходит в той же вселенной, а главную роль Локи также сыграл Том Хиддлстон.
На русский язык сериал перевело и озвучило несколько студий, среди которых есть и та, где Локи озвучивает Александр Гаврилин, однако официального дублирования не существует.
Авторизация по e-mail