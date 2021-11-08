Кто озвучивает Леброна в «Космическом джеме» на русском?

Баскетболиста Леброна Джеймса, сыгравшего самого себя в фильме «Космический джем: Новое поколение», озвучил российский рэп-исполнитель Леван Горозия, более известный под псевдонимом L’One. В школьные и студенческие годы Леван всерьез занимался баскетболом и сейчас является популяризатором этого вида спорта. Предложение озвучить Леброна он воспринял с воодушевлением и написал в своем Instagram «Малой внутри меня танцует и радуется».
Это не первое участие Горозия в озвучке фильма, ранее он выступал в качестве актера дубляжа в картинах «13-й район: Кирпичные особняки», «Самый страшный фильм 3D», «Эмоджи фильм» и «Бамблби».
