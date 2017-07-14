Меню
Кто озвучивает героев «Пиратов Карибского моря 5» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Джонни Депп и Энтони Де Ла Торре - капитан Джек Воробей - Александр Баргман

Хавьер Бардем - капитан Армандо Салазар (Эль Матадор Дель Мар) - Артур Ваха

Джеффри Раш - капитан Гектор Барбосса - Валентин Морозов

Брентон Туэйтс - Генри Тёрнер - Егор Лесников

Кая Скоделарио - Карина Смит/Барбосса - Василиса Ручимская

Кевин Макнелли - Джошами Гиббс - Вадим Яковлев

Стивен Грэм - Скрам - Алексей Макрецкий

Мартин Клебба - Марти - Иван Паршин

Энгус Барнетт - Маллрой - Валерий Кухарешин

Жиль Нью - Мёртогг - Максим Сергеев

Дэвид Уэнэм - Скарфилд - Дмитрий Стрелков

Дэнни Киррейн - Боллард -

Гольшифте Фарахани - Шанса - Ольга Вечерик

Орландо Блум - капитан Уилл Тёрнер - Андрей Зайцев

Кира Найтли - Элизабет Тёрнер -

Пол Маккартни - Дядя Джек - Георгий Корольчук

