Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает фильмы серии «Гарри Поттер» на русском?

Елена Королева 15 декабря 2021 Дата обновления: 15 декабря 2021
Наш ответ:

Знаменитая франшиза о приключениях мальчика, который выжил, насчитывает целых 8 полнометражных фильмов, которые выходили на протяжении 10 лет. Неудивительно, что за такой долгий срок сменялись не только актеры, исполняющие главные роли, но и актеры озвучки, которые воплощали их образ для русскоязычных зрителей. Например, Василий Бочкарев сменил Всеволода Абдулова, подарившего свой голос Альбусу Дамблдору, всего за год до того, как Ричард Харрис, воплотивший его образ на экране, скончался: его заменил Майкл Гэмбон, и Бочкареву пришлось озвучивать обоих актеров. А вот Николай Быстров, которому выпала честь озвучивать самого Гарри, выполнял эту работу вплоть до последней части франшизы. Лишь в самом первом фильме Гарри Поттер говорит голосом юного актера Алексея Елистратова.

По иронии судьбы, Быстров в этом фильме озвучивает худшего врага Гарри, Драко Малфоя.

 

