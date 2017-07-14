Кто озвучивает фильмы «Форсаж» в России?

Героев серии фильмов «Форсаж», стартовавшей еще в 2001 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии фильмов франшизы, что была показана в российских кинотеатрах):
Вин Дизель / Доминик Торетто - Сергей Чонишвили (в первом «Форсаже» - Алексей Мясников)
Пол Уокер / Брайан О’Коннер – Дмитрий Кошмин
Мишель Родригес / Летти - Татьяна Весёлкина (впоследствии Ирина Королева)
Джордана Брюстер / Миа Торетто - Ирина Аникина (последствии Полина Щербакова)
Дуэйн Джонсон / Хоббс – Юрий Брежнев
Тайриз Гибсон / Роман – Александр Носков
Санг Кенг / Хан - Александр Коврижных
Галь Гадот / Жизель - Татьяна Шитова
Эльза Патаки / Елена - Василиса Воронина
Авторизация по e-mail