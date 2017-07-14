Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает фильмы «Форсаж» в России?

Кто озвучивает фильмы «Форсаж» в России?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев серии фильмов «Форсаж», стартовавшей еще в 2001 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии фильмов франшизы, что была показана в российских кинотеатрах):

Вин Дизель / Доминик Торетто - Сергей Чонишвили (в первом «Форсаже» - Алексей Мясников)

Пол Уокер / Брайан О’Коннер – Дмитрий Кошмин

Мишель Родригес / Летти - Татьяна Весёлкина (впоследствии Ирина Королева)

Джордана Брюстер / Миа Торетто - Ирина Аникина (последствии Полина Щербакова)

Дуэйн Джонсон / Хоббс – Юрий Брежнев

Тайриз Гибсон / Роман – Александр Носков

Санг Кенг / Хан - Александр Коврижных

Галь Гадот / Жизель - Татьяна Шитова

Эльза Патаки / Елена - Василиса Воронина

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Эльза Патаки
Эльза Патаки
Elsa Pataky
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Sergey Chonishvili
Вин Дизель
Вин Дизель
Vin Diesel
Пол Уокер
Пол Уокер
Paul Walker
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
Татьяна Веселкина
Джордана Брюстер
Джордана Брюстер
Jordana Brewster
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Tyrese Gibson
Сон Ган
Сон Ган
Sung Kang
Галь Гадот
Галь Гадот
Gal Gadot

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 10
Форсаж 10 боевик, криминал
2023, США
6.0
Форсаж 9
Форсаж 9 боевик, криминал
2021, США
6.0
Форсаж 8
Форсаж 8 боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
Форсаж 7
Форсаж 7 криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Форсаж 6
Форсаж 6 боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Форсаж 5
Форсаж 5 боевик, приключения
2011, США
7.0
Форсаж 4
Форсаж 4 боевик
2009, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Vitaliy Shevtsov 18 февраля 2020, 20:27
Чё за бред. Вообще не те переводы что были в 2001 году.
18 февраля 2020, 20:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше