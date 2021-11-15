Меню
Кто озвучивает фильм «Троя» на русском языке?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

На русский язык фильм «Троя» был дублирован на киноконцерне «Мосфильм-Мастер» по заказу «Каро-Премьер» в 2004 году. Главного героя Ахиллеса дублировал Юрий Деркач –- один из двух актеров, которые традиционно озвучивают персонажа Брэда Питта (второй – Всеволод Кузнецов). Анатолий Белый озвучил Гектора (Эрик Бана), Илья Бледный – Париса (Орландо Блум), Елена Ивасишина – Елену (Дайан Крюгер). Многим зрителям в Германии пришлось не по душе, что в немецкой версии фильма голос Брэда Питта дублировал Мартин Кесслер, а не Тобиас Мейстер, как обычно.

На этой замене настоял режиссер Вольфганг Петерсен.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Брэд Питт
Брэд Питт
Brad Pitt
Юрий Деркач
Yury Derkach
Эрик Бана
Эрик Бана
Eric Bana
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Anatoliy Belyy
Орландо Блум
Орландо Блум
Orlando Bloom
Илья Бледный
Илья Бледный
Ilya Blednyy
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Diane Kruger

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Троя
Троя исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
7.0
