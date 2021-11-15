Кто озвучивает фильм «Троя» на русском языке?

На русский язык фильм «Троя» был дублирован на киноконцерне «Мосфильм-Мастер» по заказу «Каро-Премьер» в 2004 году. Главного героя Ахиллеса дублировал Юрий Деркач –- один из двух актеров, которые традиционно озвучивают персонажа Брэда Питта (второй – Всеволод Кузнецов). Анатолий Белый озвучил Гектора (Эрик Бана), Илья Бледный – Париса (Орландо Блум), Елена Ивасишина – Елену (Дайан Крюгер). Многим зрителям в Германии пришлось не по душе, что в немецкой версии фильма голос Брэда Питта дублировал Мартин Кесслер, а не Тобиас Мейстер, как обычно.
На этой замене настоял режиссер Вольфганг Петерсен.
