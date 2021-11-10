Меню
Кто озвучивает фильм «Титаник» на русском языке?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Существуют две официальные версии российского дубляжа картины Джеймса Кэмерона «Титаник»: версия 1998 года кинокомпании «Нева-1» и версия 2012 года. В разных версиях одних и тех же персонажей озвучивали разные актеры. Так, например, Джека в версии 1998 года дублировал Олег Куликович, Роуз – Татьяна Иванова, а в версии 2012 года – Александр Майоров и Варвара Чабан. Однако есть персонажи, у которых озвучивание осталось прежним.

Например, сыгранного Билли Зейном Каледона в обеих версиях дублирует Станислав Концевич, а Спайсера Лавджоя в исполнении Дэвида Уорнера – Геннадий Богачев. 

