Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает фильм «Космический джем: Новое поколение» на русском языке?

Кто озвучивает фильм «Космический джем: Новое поколение» на русском языке?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

На русском языке фильм «Космический джем: Новое поколение» озвучивают Леван Горозия (Леброн Джеймс), Александр Гаврилин (Багз Банни), Андрей Янайт (Доминик), Прохор Чеховской (Даффи Дак). Примечательно, что, если в русской версии всех мультяшных персонажей озвучивают разные актеры, то на английском языке сразу восемь персонажей были озвучены Эриком Баузой и Джеффом Бергманом. Бергман занимается озвучиванием мультфильмов Looney Tunes и Hanna-Barbera с 1989 года, когда он заменил умершего Мела Бланка в качестве голоса Багза Банни и нескольких других персонажей.

Голосом Баузы в фильме говорят Багз Банни, Даффи Дак, Марвин Марсианин и Твити, а голосом Бергмана – кот Сильвестр, Фогхорн Легхорн, Йосемити Сэм и Элмер Фадд.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Космический джем: Новое поколение
Космический джем: Новое поколение анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше