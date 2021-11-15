Кто озвучивает фильм «Космический джем: Новое поколение» на русском языке?

На русском языке фильм «Космический джем: Новое поколение» озвучивают Леван Горозия (Леброн Джеймс), Александр Гаврилин (Багз Банни), Андрей Янайт (Доминик), Прохор Чеховской (Даффи Дак). Примечательно, что, если в русской версии всех мультяшных персонажей озвучивают разные актеры, то на английском языке сразу восемь персонажей были озвучены Эриком Баузой и Джеффом Бергманом. Бергман занимается озвучиванием мультфильмов Looney Tunes и Hanna-Barbera с 1989 года, когда он заменил умершего Мела Бланка в качестве голоса Багза Банни и нескольких других персонажей.
Голосом Баузы в фильме говорят Багз Банни, Даффи Дак, Марвин Марсианин и Твити, а голосом Бергмана – кот Сильвестр, Фогхорн Легхорн, Йосемити Сэм и Элмер Фадд.
