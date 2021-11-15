Кто озвучивает фильм «Аладдин» Гая Ричи на русском языке?

Фильм «Аладдин» 2019 года был дублирован компанией «Невафильм» по заказу Disney Character Voices International. Дмитрий Воронин озвучил Аладдина, Алексей Чумаков – Джинна, Ксения Рассомахина – принцессу Жасмин, Андрей Вальц – Джафара, а Александр Хотченков – султана. Вокальные партии своих персонажей актеры дубляжа также исполняют самостоятельно. В английской версии голос Абу и Пещеры Чудес принадлежит Фрэнку Уэлкеру, который озвучивал их и в оригинальном мультфильме 1992 года.
Яго во всех предыдущих мультфильмах неизменно озвучивал Гилберт Готфрид, но в этой картине попугай заговорил голосом Алана Тьюдика.
