Кто озвучивает ДиКаприо в фильмах на русском языке?

Персонажей, сыгранных Леонардо ДиКаприо, в российском дубляже чаще всего озвучивает актер Сергей Бурунов. Он занимается дублированием голливудского актера с 2004 года, когда озвучил Говарда Хьюза – главного героя фильма «Авиатор». Существуют также знаковые роли ДиКаприо, озвученные другими актерами. В фильмах «Поймай меня, если сможешь» и «Банды Нью-Йорка» ДиКаприо говорит голосом певца и актера Антона Макарского. Билли Костиган, герой ДиКаприо в «Отступниках», был дублирован Александром Гаврилиным.
Также существует две версии дубляжа фильма «Титаник», где в версии 1998 года ДиКаприо дублировал Олег Куликович, а в версии 2012 года – Александр Майоров.
Авторизация по e-mail