Кто озвучивает ДиКаприо в фильмах на русском языке?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Персонажей, сыгранных Леонардо ДиКаприо, в российском дубляже чаще всего озвучивает актер Сергей Бурунов. Он занимается дублированием голливудского актера с 2004 года, когда озвучил Говарда Хьюза – главного героя фильма «Авиатор». Существуют также знаковые роли ДиКаприо, озвученные другими актерами. В фильмах «Поймай меня, если сможешь» и «Банды Нью-Йорка» ДиКаприо говорит голосом певца и актера Антона Макарского. Билли Костиган, герой ДиКаприо в «Отступниках», был дублирован Александром Гаврилиным.

Также существует две версии дубляжа фильма «Титаник», где в версии 1998 года ДиКаприо дублировал Олег Куликович, а в версии 2012 года – Александр Майоров.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Sergey Burunov
Антон Макарский
Антон Макарский
Олег Куликович
Олег Куликович
Александр Майоров
Alexander Majorov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отступники
Отступники криминал, драма, триллер
2006, США
8.0
Авиатор
Авиатор драма
2004, США / Германия
7.0
Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь комедия
2002, США
8.0
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
