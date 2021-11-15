Кто озвучивает «Дэдпула» на русском языке?

В фильмах «Дэдпул», «Дэдпул-2», а также смягченной версии последнего, картине «Жил-был Дэдпул», где главную роль исполнил Райан Рейнольдс, персонаж Дэдпул в русском озвучании дублируется актером Петром Иващенко. Он же озвучил наемника в короткометражных фильмах «Дэдпул. Никаких добрых дел» и «Дэдпул: Уроки живо писи» 2017 года.
В приквеле трилогии «Люди Икс», фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха», где также появляется Дэдпул, сыгранный все тем же Райаном Рейнольдсом, персонаж говорит голосом актера Павла Акимкина.
