Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает «Дэдпула» на русском языке?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

В фильмах «Дэдпул», «Дэдпул-2», а также смягченной версии последнего, картине «Жил-был Дэдпул», где главную роль исполнил Райан Рейнольдс, персонаж Дэдпул в русском озвучании дублируется актером Петром Иващенко. Он же озвучил наемника в короткометражных фильмах «Дэдпул. Никаких добрых дел» и «Дэдпул: Уроки живо писи» 2017 года.

В приквеле трилогии «Люди Икс», фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха», где также появляется Дэдпул, сыгранный все тем же Райаном Рейнольдсом, персонаж говорит голосом актера Павла Акимкина.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Райан Рейнольдс
Петр Иващенко
Павел Акимкин
Упоминающиеся фильмы и сериалы

