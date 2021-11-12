Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает Черную вдову в фильмах «Марвел» на русском?

Кто озвучивает Черную вдову в фильмах «Марвел» на русском?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

В русском дубляже Наташу Романофф (он же Черная вдова) в исполнении Скарлетт Йоханссон озвучивает известный диктор и актриса дубляжа Татьяна Шитова. Ее голосом Наташа разговаривает во всех фильмах киновселенной Marvel, где присутствует данный персонаж. Татьяна Шитова подарила свой голос многим героиням: например, ее можно услышать в дублированных версиях «Джентльменов» (Мишель Докери), «Круэллы» (Эмма Стоун) и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» (Марго Робби).

Также голосом Шитовой разговаривает электронный помощник Алиса: Алиса «обучалась» на аудиозаписях Татьяны с помощью специальной нейросети, склеивающей звуки в слова и подбирающей интонации для живой и естественной речи.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние боевик, фантастика
2016, США
8.0
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война приключения, фантастика, боевик
2014, США
8.0
Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
Железный человек 2
Железный человек 2 фантастика, боевик
2010, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Женя Филипов 9 октября 2023, 18:09
Известно ли, почему Татьяна Шитова перестала озвучивать персонажа Лоба, из игры "Apex Legends"?
9 октября 2023, 18:09 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше