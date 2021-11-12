Кто озвучивает Черную вдову в фильмах «Марвел» на русском?

В русском дубляже Наташу Романофф (он же Черная вдова) в исполнении Скарлетт Йоханссон озвучивает известный диктор и актриса дубляжа Татьяна Шитова. Ее голосом Наташа разговаривает во всех фильмах киновселенной Marvel, где присутствует данный персонаж. Татьяна Шитова подарила свой голос многим героиням: например, ее можно услышать в дублированных версиях «Джентльменов» (Мишель Докери), «Круэллы» (Эмма Стоун) и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» (Марго Робби).
Также голосом Шитовой разговаривает электронный помощник Алиса: Алиса «обучалась» на аудиозаписях Татьяны с помощью специальной нейросети, склеивающей звуки в слова и подбирающей интонации для живой и естественной речи.
