Кто озвучивает Аль Пачино в фильмах на русском языке?

Официальным голосом американского актера в России считается Владимир Еремин. Именно он озвучивал Аль Пачино в целом ряде картин, таких как «Крестный отец» (1972), «Адвокат дьявола» (1997), «Однажды в Голливуде» (2019). В свое время Владимир Еремин окончил Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТе, после работал в Ленинградском театре комедии, театре «Сатирикон», Центральном академическом театре Российской армии и Театре наций, снимался в отечественных фильмах и сериалах. Дублированием иностранных кинокартин актер занялся в 1990-х годах.
Помимо Аль Пачино, Еремин озвучивал героев в исполнении Энтони Хопкинса, Майкла Дугласа, Джека Николсона, Роберта Де Ниро.
Авторизация по e-mail