Кто озвучивает Аквамена на русском языке?

Супергероя Аквамена, сыгранного актером Джейсоном Момоа, в русском дубляже озвучивает актер Денис Шведов. Голос Шведова можно услышать как в «Лиге справедливости», где Аквамен является одним из членов команды по спасению Земли, так и в картине «Аквамен», где он является единственным главным героем. Озвучивание «Аквамена» стало для Шведова первой главной ролью в дубляже.
По его словам, работа над фильмами нравится ему гораздо больше, чем дубляж видеоигр, поскольку в последних приходится часто кричать, а он этого не любит.
Авторизация по e-mail