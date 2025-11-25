Кто озвучил фильм «Пять ночей с Фредди 2»?

«Пять ночей с Фредди 2» — американский мистический хоррор, который стартует в зарубежном прокате 3 декабря 2025 года. Как и первая часть, вышедшая в 2023 году, фильм основан на линейке видеоигр Five Nights at Freddy’s.
По сюжету прошел год после событий, показанных в первом фильме. Казалось бы, страшные события в пиццерии Freddy Fazbear’s остались позади. Дошло даже до того, что сплетни о произошедшем превратились в городскую легенду, на основе которой собираются провести фестиваль. Экс-охранник пиццерии Майк и полицейская Ванесса утаивают от маленькой Эбби правду о ее друзьях-аниматрониках. Однако девочка сбегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.
В оригинале аниматроникам свои голоса подарили следующие артисты:
