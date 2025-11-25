Кто озвучил фильм «Пять ночей с Фредди 2»?

Финал шокировал даже фанатов «Спартака»: 92% рейтинга и уже готовый сценарий — почему 2 сезон «Дома Ашура» почти неизбежен

Наследник «Эпидемии» и «28 дней спустя»: фанатам вирусных хорроров нельзя пропустить «Заразу» с Нисоном от автора «Парка Юрского периода»

Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные

Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения

В 5 фильмах СССР были самые теплые объятия: вспомните названия этих кинолент по кадрам? (тест для продвинутых)

Надоели голливудские сопли? Тест за секунду покажет ваш идеальный фильм СССР о любви – просто кликните на валентинку

Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте

Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями

Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского»

Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая