Кто озвучил фильм «Пять ночей с Фредди 2»?

Кто озвучил фильм «Пять ночей с Фредди 2»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 ноября 2025 Дата обновления ответа: 25 ноября 2025

«Пять ночей с Фредди 2» — американский мистический хоррор, который стартует в зарубежном прокате 3 декабря 2025 года. Как и первая часть, вышедшая в 2023 году, фильм основан на линейке видеоигр Five Nights at Freddy’s.

О чем фильм

По сюжету прошел год после событий, показанных в первом фильме. Казалось бы, страшные события в пиццерии Freddy Fazbear’s остались позади. Дошло даже до того, что сплетни о произошедшем превратились в городскую легенду, на основе которой собираются провести фестиваль. Экс-охранник пиццерии Майк и полицейская Ванесса утаивают от маленькой Эбби правду о ее друзьях-аниматрониках. Однако девочка сбегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Кто озвучил аниматроников?

В оригинале аниматроникам свои голоса подарили следующие артисты:

  • Фредди, Фокси — Келлен Гофф
  • Чика — Меган Фокс
  • Бонни — Мэттью Патрик

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2 ужасы, детектив, триллер
2025, США
7.0
