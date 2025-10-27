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Кто написал "Сумерки"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 октября 2025 Дата обновления ответа: 27 октября 2025

«Сумерки» — одна из самых успешных кинофраншиз современности, полюбившаяся миллионам зрителей по всему миру.

Кто написал «Сумерки»

Автором знаменитой вампирской саги «Сумерки» является американская писательница Стефани Майер. Идея романа, кардинально изменившего её жизнь и повлиявшего на целое поколение молодёжной литературы, родилась неожиданно. По её словам, ей приснился яркий сон 2 июня 2003 года, в котором обычная девушка вела задушевную беседу с прекрасным и неотразимым вампиром на солнечной поляне. Этот сон стал отправной точкой.

Стефани, на тот момент домохозяйка и мать троих детей без какого-либо писательского опыта, загорелась желанием перенести этот образ на бумагу. Всего за три месяца она записала историю, которая впоследствии превратилась в роман «Сумерки». Книга, изначально не имевшая шансов на публикацию, была отвергнута несколькими агентами, но в итоге нашла своего издателя и стала мировым бестселлером, породив целую серию романов и культовую кинофраншизу. Таким образом, «Сумерки» — это детище Стефани Майер, рождённое из сновидения и реализованное благодаря её настойчивости.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сумерки
Сумерки фэнтези, мелодрама
2008, США
6.0
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