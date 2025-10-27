Кто написал "Сумерки"?

«Сумерки» — одна из самых успешных кинофраншиз современности, полюбившаяся миллионам зрителей по всему миру.
Автором знаменитой вампирской саги «Сумерки» является американская писательница Стефани Майер. Идея романа, кардинально изменившего её жизнь и повлиявшего на целое поколение молодёжной литературы, родилась неожиданно. По её словам, ей приснился яркий сон 2 июня 2003 года, в котором обычная девушка вела задушевную беседу с прекрасным и неотразимым вампиром на солнечной поляне. Этот сон стал отправной точкой.
Стефани, на тот момент домохозяйка и мать троих детей без какого-либо писательского опыта, загорелась желанием перенести этот образ на бумагу. Всего за три месяца она записала историю, которая впоследствии превратилась в роман «Сумерки». Книга, изначально не имевшая шансов на публикацию, была отвергнута несколькими агентами, но в итоге нашла своего издателя и стала мировым бестселлером, породив целую серию романов и культовую кинофраншизу. Таким образом, «Сумерки» — это детище Стефани Майер, рождённое из сновидения и реализованное благодаря её настойчивости.
Авторизация по e-mail